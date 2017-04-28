В Ленском районе из-за неисправного холодильника сгорел дом

Около 2 часов ночи их разбудил запах дыма. Очаг возгорания находился в одной из комнат, в том месте, где стоял холодильник. Горение уже перешло в открытую стадию, и попытки мужчины справиться с огнем ведрами с водой не привели ни к чему, кроме ожогов. Путь к входной двери был отрезан, пожилым людям пришлось спасаться через окно.
В малонаселенной заречной деревне до пожара находилось всего три жилых дома. Ближайшая пожарная часть – в соседнем селе.
Хозяин сгоревшего дома был доставлен в ФАП с. Лена с ожогами лица и правой руки на 10% поверхности тела. Позже пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу с. Яренск.
Причина пожара – электротехническая неисправность старого отечественного холодильника, - сообщает портал "Безопасность АО".