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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/16/50773.html

Происшествия

В Ленском районе из-за неисправного холодильника сгорел дом

В Ленском районе из-за неисправного холодильника сгорел дом
Пожар, в результате которого сгорел жилой дом, баня и хлев с коровами, а хозяин получил ожоги, произошел накануне ночью в деревне Наволок Ленского района. Под одной крышей большого старинного дома были расположены не только жилые помещения, но и баня, и хлев с коровой и теленком. В доме проживали пожилые пожилые супруги.

Около 2 часов ночи их разбудил запах дыма. Очаг возгорания находился в одной из комнат, в том месте, где стоял холодильник. Горение уже перешло в открытую стадию, и попытки мужчины справиться с огнем ведрами с водой не привели ни к чему, кроме ожогов. Путь к входной двери был отрезан, пожилым людям пришлось спасаться через окно.

В малонаселенной заречной деревне до пожара находилось всего три жилых дома. Ближайшая пожарная часть – в соседнем селе. 

Хозяин сгоревшего дома был доставлен в ФАП с. Лена с ожогами лица и правой руки на 10% поверхности тела. Позже пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу с. Яренск.

Причина пожара – электротехническая неисправность старого отечественного холодильника, - сообщает портал "Безопасность АО". 

Вчера 15:43

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