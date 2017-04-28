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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/16/50765.html

Происшествия

В Плесецком районе злоумышленники похитили человека, чтобы завладеть его квартирой

В Плесецком районе злоумышленники похитили человека, чтобы завладеть его квартирой
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимых 3-х жителей Плесецкого района, подозреваемых в похищении человка.

По версии следствия, подозреваемые решили завладеть квартирой 20-летнего потерпевшего, с которым познакомились в баре и вместе выпивали. 3 марта по месту жительства одного из подозреваемых они напали на потерпевшего и силой удерживали его в квартире. Затем в ночь на 4 марта вывели молодого человека из жилища и под угрозой применения огнестрельного оружия привезли к нему домой, чтобы он передал им документы на квартиру и выписался из нее. Не найдя правоустанавливающих документов, подозреваемые забрали у потерпевшего паспорт и перевезли его обратно. Утром 5 марта 2017 года потерпевшему удалось найти ключи от квартиры, где его удерживали против его воли, и покинуть ее.

После случившегося потерпевший рассказал о произошедшем сестре, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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