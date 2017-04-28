В Котласском районе найдены подростки, подозреваемые в серии краж

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних жителей Котласского района, подозреваемых в совершении краж.

По версии следствия, в начале апреля 2017 года подозреваемые, выбивая и выставляя оконные рамы, незаконно проникли в три частных дома, расположенных в разных населенных пунктах Котласского района, откуда похитили 7 кг сахарного песка, керосиновую лампу, фонарик, будильник, настенные часы и телескопические удочки на общую сумму 2770 рублей. С похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

Один из подозреваемых 10 мая 2017 года в городе Сольвычегодске потребовал от другого подростка, с которым учился в одной школе, передать ему денежные средства. Получив отказ, схватил потерпевшего за шею и забрал из нагрудного кармана 100 рублей, которые потратил на свои нужды.

От подозреваемых поступили заявления о явке с повинной. Похищенное в ходе краж изъято.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними воспитанниками детского дома преступлений.

Примечательно, что подозреваемый в кражах и грабеже ранее совершил тайное хищение их дома учительницы. Уголовное дело по данному факту в настоящее время рассматривается по существу в суде. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении указанного несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.