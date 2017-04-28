Ночью в центре Архангельска горел "Лэнд Крузер" Фото портала "Безопасность АО". Пожар произошел сегодня ночью во дворе многоэтажного дома по ул. Выучейского. Около 2:30 загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser, припаркованный напротив подъезда. Очаг возгорания находился в передней части авто. Иномарку 2015 г.в. удалось спасти от полного выгорания, но повреждения серьезны – обгорел салон и моторный отсек. Предполагается, что причиной пожара стал поджог. На это указывает не только позднее время, но и место расположения очага, и характерные следы легковоспламеняющейся жидкости, обнаруженные экспертами на месте происшествия, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Вчера 14:31