Ночью в центре Архангельска горел "Лэнд Крузер"

Около 2:30 загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser, припаркованный напротив подъезда. Очаг возгорания находился в передней части авто.
Иномарку 2015 г.в. удалось спасти от полного выгорания, но повреждения серьезны – обгорел салон и моторный отсек.
Предполагается, что причиной пожара стал поджог. На это указывает не только позднее время, но и место расположения очага, и характерные следы легковоспламеняющейся жидкости, обнаруженные экспертами на месте происшествия, - сообщает портал "Безопасность АО".
а ты милок не воруй