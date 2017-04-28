В Котласском районе мужчина утонул, упав с лодки во время рыбалки

Накануне вечером жители поселка Вычегодский заметили пустую резиновую лодку на реке Ватса. Бесхозное маломерное судно находилась в окрестностях дачного поселка «Сады-2», на другой стороне реки, у берегов нежилого островка.

Один из жителей дачного поселка рассказал, что лодка принадлежит его соседку, который в 10 часов утра ушел на рыбалку. На поиски владельца лодки были направлены пожарные, спасатели и инспекторы ГИМС.

При осмотре акватории неподалеку от лодки было обнаружено тело человека. Предполагается, что 47-летний мужчина погиб, упав с лодки во время рыбалки и запутавшись в собственных рыболовных сетях. Хотя глубина в месте падения была не слишком большая – около 2 м – выбраться на берег мужчина не смог. Немалую роль в этом могло сыграть алкогольное опьянение, в котором, предположительно, находился погибший.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. К летальному исходу могло привести как утопление, так и переохлаждение, и остановка сердца в результате попадания в холодную воду, - сообщает портал "Безопасность АО".