В Архангельске задержаны молодые люди, напавшие на мужчину с пистолетом

Через непродолжительное время машина была обнаружена нарядом группы задержания возле одного из домов на ул. Павла Орлова. Внутри находились молодые люди 1994 и 1995 г.р., в которых потерпевший опознал своих обидчиков. От мужчины также поступило заявление о том, что нападавшие отняли у него деньги и документы.
При осмотре у подозреваемых был обнаружен пневматический пистолет. Задержанных доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба регионального филиала Росгвардии.