В Архангельске задержаны молодые люди, напавшие на мужчину с пистолетом

Вечером 12 мая в Архангельский филиал охраны Росгвардии поступила ориентировка о розыске группы лиц, причинивших побои и пулевое ранение мужчине на ул. Адмирала Макарова и скрывшихся на автомобиле «Волга».

Через непродолжительное время машина была обнаружена нарядом группы задержания возле одного из домов на ул. Павла Орлова. Внутри находились молодые люди 1994 и 1995 г.р., в которых потерпевший опознал своих обидчиков. От мужчины также поступило заявление о том, что нападавшие отняли у него деньги и документы.

При осмотре у подозреваемых был обнаружен пневматический пистолет. Задержанных доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба регионального филиала Росгвардии.