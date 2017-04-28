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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/15/50740.html

Происшествия

До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному сроку

До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному сроку
Сегодня в Ломоносовском суде Архангельска был оглашен приговор владельцу сайта Компромат29 Александру Суханову. Он обвиняется в вымогательстве крупной суммы денег у депутата Госдумы РФ Андрея Палкина.

Суханов был приговорен к реальному сроку заключения - 4,9 годам колонии общего режима. Правда, вердикт суда он и его адвокаты могут обжаловать в областном суде.

Напомним, Александр Суханов был задержан в конце июля 2016 года при попытке получить деньги взамен на "не публикацию компрометирующих сведений". Депутат Андрей Палкин (именно у него вымогались деньги) написал заявление в органы, после чего произошло задержание. Суханов был помещен под домашний арест по ходатайству адвоката из-за проблем со здоровьем. По некоторым данным, Суханов вымогал у Палкина миллион рублей.

Наблюдатели по-разному оценивали эту историю. Некоторые коллеги Суханова посчитали, что его взяли справедливо, потому что он занимался не журналистикой, а банальным бизнесом по выколачиванию денег с випов. Другие отмечали, что Александр не случайно попался перед выборами в Госдуму, куда баллотировался Палкин. Сам Палкин оценил задержание Суханова жестко, отметив, что тот перед ним даже не извинился. Депутат-миллиардер также заявил, что с удивлением узнал, что Суханову очень многие платили, чтобы жить спокойно, а «я не стал, я товарища реально озадачил». 

Сайт Компромат29 был создан Александром Сухановым несколько лет назад. Он публиковал инсайдерскую иенформацию, касающуюся известных персон Архангельской области. 

Юрий Севастьянов, Вчера 12:15

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Комментарии
Гленн, вчера 12:31

По заслугам его... слегка перепутал профессии

vlad1950, вчера 16:44

ну это двина пиарит сайт Суханова а заодно и Палкина ибо жулье ворье в расеянии в чести

Горожанин, вчера 20:18

Неудавшийся шахматитст. Как и его жена Наташка. Большой интриган.Водил дружбу с Масловым ЭКС директором "ВОДНИКА"ДРУЖИЛ С СЕРЕЖЕЙ АВЕРИНЫМ СЫНОМ ЭКС ОБЛСУДА.НЕ срослось!!! Вот и просчитался!Отсидит 4 годика и на свободу с чистой совестью.Сыну будет 28,дочке 12 .А Наташка будет плести интриги.А пломагать ей будет мамочка Галина Коваленко!!!!!

Ed, вчера 20:46

1)99.4% дел в нашей стране заканчивается обвинительным приговором. 2)соотношение сторон: с одной стороны - журналист, не имевший денег даже на адвоката. С другой - два депутата-миллиардера, и плюс инициаторы дела - два руководителя фсб, которых этот журналист обвинял в коррупции. Задачка на логику: повлияла ли в данных обстоятельствах правда на решение суда хоть в малейшей степени ?

Ed, вчера 20:46

Заставили молчать последнего принципиального журналиста Архангельска. "Если в котле перестал работать клапан - он очень скоро взорвется. Компромат29 - это такой клапан, не дающий воровать совсем без оглядки" (А.Суханов)

Эсквайр, вчера 23:10

нынче все, кому не лень, себя журналистами называют, причем НЕЗАВИСИМЫМИ, или аналитиками, или политологами – житья от них не стало, а веры им нет НИКАКОЙ - нацепят кокарду и требуют, чтобы все им честь отдавали. А этому кадру, кажется, лавры Навального покоя не давали… Нехай сидит - вот помается в турьме и поправится в уме …

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