До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному сроку

Суханов был приговорен к реальному сроку заключения - 4,9 годам колонии общего режима. Правда, вердикт суда он и его адвокаты могут обжаловать в областном суде.
Напомним, Александр Суханов был задержан в конце июля 2016 года при попытке получить деньги взамен на "не публикацию компрометирующих сведений". Депутат Андрей Палкин (именно у него вымогались деньги) написал заявление в органы, после чего произошло задержание. Суханов был помещен под домашний арест по ходатайству адвоката из-за проблем со здоровьем. По некоторым данным, Суханов вымогал у Палкина миллион рублей.
Наблюдатели по-разному оценивали эту историю. Некоторые коллеги Суханова посчитали, что его взяли справедливо, потому что он занимался не журналистикой, а банальным бизнесом по выколачиванию денег с випов. Другие отмечали, что Александр не случайно попался перед выборами в Госдуму, куда баллотировался Палкин. Сам Палкин оценил задержание Суханова жестко, отметив, что тот перед ним даже не извинился. Депутат-миллиардер также заявил, что с удивлением узнал, что Суханову очень многие платили, чтобы жить спокойно, а «я не стал, я товарища реально озадачил».
Сайт Компромат29 был создан Александром Сухановым несколько лет назад. Он публиковал инсайдерскую иенформацию, касающуюся известных персон Архангельской области.
По заслугам его... слегка перепутал профессии
ну это двина пиарит сайт Суханова а заодно и Палкина ибо жулье ворье в расеянии в чести
Неудавшийся шахматитст. Как и его жена Наташка. Большой интриган.Водил дружбу с Масловым ЭКС директором "ВОДНИКА"ДРУЖИЛ С СЕРЕЖЕЙ АВЕРИНЫМ СЫНОМ ЭКС ОБЛСУДА.НЕ срослось!!! Вот и просчитался!Отсидит 4 годика и на свободу с чистой совестью.Сыну будет 28,дочке 12 .А Наташка будет плести интриги.А пломагать ей будет мамочка Галина Коваленко!!!!!
1)99.4% дел в нашей стране заканчивается обвинительным приговором. 2)соотношение сторон: с одной стороны - журналист, не имевший денег даже на адвоката. С другой - два депутата-миллиардера, и плюс инициаторы дела - два руководителя фсб, которых этот журналист обвинял в коррупции. Задачка на логику: повлияла ли в данных обстоятельствах правда на решение суда хоть в малейшей степени ?
Заставили молчать последнего принципиального журналиста Архангельска. "Если в котле перестал работать клапан - он очень скоро взорвется. Компромат29 - это такой клапан, не дающий воровать совсем без оглядки" (А.Суханов)
нынче все, кому не лень, себя журналистами называют, причем НЕЗАВИСИМЫМИ, или аналитиками, или политологами – житья от них не стало, а веры им нет НИКАКОЙ - нацепят кокарду и требуют, чтобы все им честь отдавали. А этому кадру, кажется, лавры Навального покоя не давали… Нехай сидит - вот помается в турьме и поправится в уме …