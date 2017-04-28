До чего доводит компромат: Александра Суханова приговорили к реальному сроку

Сегодня в Ломоносовском суде Архангельска был оглашен приговор владельцу сайта Компромат29 Александру Суханову. Он обвиняется в вымогательстве крупной суммы денег у депутата Госдумы РФ Андрея Палкина.

Суханов был приговорен к реальному сроку заключения - 4,9 годам колонии общего режима. Правда, вердикт суда он и его адвокаты могут обжаловать в областном суде.

Напомним, Александр Суханов был задержан в конце июля 2016 года при попытке получить деньги взамен на "не публикацию компрометирующих сведений". Депутат Андрей Палкин (именно у него вымогались деньги) написал заявление в органы, после чего произошло задержание. Суханов был помещен под домашний арест по ходатайству адвоката из-за проблем со здоровьем. По некоторым данным, Суханов вымогал у Палкина миллион рублей.

Наблюдатели по-разному оценивали эту историю. Некоторые коллеги Суханова посчитали, что его взяли справедливо, потому что он занимался не журналистикой, а банальным бизнесом по выколачиванию денег с випов. Другие отмечали, что Александр не случайно попался перед выборами в Госдуму, куда баллотировался Палкин. Сам Палкин оценил задержание Суханова жестко, отметив, что тот перед ним даже не извинился. Депутат-миллиардер также заявил, что с удивлением узнал, что Суханову очень многие платили, чтобы жить спокойно, а «я не стал, я товарища реально озадачил».

Сайт Компромат29 был создан Александром Сухановым несколько лет назад. Он публиковал инсайдерскую иенформацию, касающуюся известных персон Архангельской области.