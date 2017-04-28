В Архангельске раскрыто покушение на убийство по найму

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров трем жителям областного центра. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в покушении на убийство по найму.

По версии следствия, организатор убийства, испытывая личную неприязнь к местному жителю из-за гражданско- правового спора по объекту недвижимости, решил организовать его убийство. За 200 тысяч рублей он обратился к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя преступления, а тот в свою очередь обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание, с предложением совершить убийство по найму.

В конце 2015- начале 2016 годов злоумышленники приступили к реализации плана. Исполнитель преступления изучил маршруты передвижения потерпевшего, приобрел и пристрелял орудие преступления. 10 апреля 2016 года утром недалеко от дома 29 по улице Тимме в городе Архангельске исполнитель произвел выстрел из пистолета с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы в потерпевшего, но завершить начатое не смог, поскольку заклинило ударно- спусковой механизм пистолета. Потерпевшему удалось скрыться с места преступления, и ему своевременно оказали медицинскую помощь.



Под тяжестью собранных доказательств все обвиняемые признали свою вину и дали показания об обстоятельствах совершенного преступления. Приговорами суда им назначены наказания от 7 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговоры суда не вступили в законную силу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.