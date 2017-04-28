Житель Северодвинска предстанет перед судом за изнасилование и убийство с особой жестокостью

Следственными органами завершено следствие по обвинению 20-летнего уроженца Вологодской области в совершении изнасилования, кражи и убийства.



По версии следствия, в ночь на 18 мая прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле бара на улице Республиканской в Северодвинске, ударил незнакомую ему 45-летнюю женщину. Та потеряла сознание. А злоумышленник тем временем утащил ее в кусты, где совершил насильственные действия, а позже убил и снял с нее серебряные украшения.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. По месту жительства подозреваемого было изъято похищенное. В ходе допроса он пояснил следователю, что ночью на улице встретил пьяную женщину, которая попросила у него денежные средства и прикурить, ему не понравилось, в какой форме она это сделала и он набросился на нее с кулаками.

В ходе допроса в качестве обвиняемого он частично признал свою вину, - сообщает пресс-служба регионального следкома.