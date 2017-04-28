В Архангельске раскрыта серия краж из автомобилей Сотрудниками полиции раскрыта кража имущества из автомобиля, припаркованного у дома по проспекту Новгородский в областном центре. Преступление было совершено ещё 29 апреля этого года. Тогда неизвестный злоумышленник похитил из незапертой автомашины видеорегистратор и набор инструмента на сумму свыше четырех тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый – нигде не работающий местный житель 1997 г.р. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник причастен к совершению ещё как минимум двух аналогичных преступлений на территории г. Архангельска. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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