В Исакогорке водитель "уазика" погиб, врезавшись в световую опору

ДТП произошло вечером 12 мая в Исакогорском округе Архангельска, на улице Тяговой.

На повороте водитель автомобиля «УАЗ-469» не справился с управлением и допустил столкновение со световой опорой. Левая сторона «уазика» получила значительные повреждения, а водитель – тяжелые травмы.

Двое пассажиров получили ушибы, травмы груди и ног. Прибывшие на место медики провели водителю сердечно-легочную реанимацию, но реанимировать пострадавшего не удалось – от полученных травм мужчина 1979 г.р. скончался. Пассажиры госпитализированы в Архангельскую областную больницу, - сообщает портал "Безопасность АО".