В Плесецке из-за неисправной проводки сгорела центральная библиотека

В час ночи проезжавший мимо автомобилист сообщил на 01 о задымлении на втором этаже здания. К прибытию пожарных все помещения были сильно задымлены. Пламя вышло на кровлю.
Здание 1960 года постройки значительно повреждено огнем.
Сгорела не только библиотека, занимавшая весь второй этаж, но и помещения на первом этаже, которые сдавались в аренду – там размещались магазины с одеждой, обувью и компьютерный отдел.
Предварительная сумма ущерба составляет 5,5 млн, рублей, 3 из которых – стоимость сгоревших книг.
Обстоятельства пожара выясняются, предполагается неисправность электропроводки, - сообщает портал "Безопасность АО".
Вы бы хоть проверяли, что там врет сайт ARH112.ru. Посмотрите кэш google, как увлеченно врали про "дождь", что ни какой возможности спасти не было. Враки все это. Далее разделите библиотеку и магазины, в здании бывшего дома культуры. И могли бы посмотреть, когда построено здание. Оно довоенной постройки. земелька нужна, в самом центре Плесецка. В библиотеке была и сигнализация и отремонтированная электропроводка. А в магазинах? Кто из чиновников районной администрации курировал эти сданные в аренду магазины? Запросите сколько платила, это так называемая ярмарка за электроэнергию. И кто это все покрывал?