В Плесецке из-за неисправной проводки сгорела центральная библиотека

Пожар, в результате которого библиотека оказалась полностью уничтожена огнем, произошел накануне ночью на улице Советской, 24 в центре поселка.

В час ночи проезжавший мимо автомобилист сообщил на 01 о задымлении на втором этаже здания. К прибытию пожарных все помещения были сильно задымлены. Пламя вышло на кровлю.

Здание 1960 года постройки значительно повреждено огнем.

Сгорела не только библиотека, занимавшая весь второй этаж, но и помещения на первом этаже, которые сдавались в аренду – там размещались магазины с одеждой, обувью и компьютерный отдел.

Предварительная сумма ущерба составляет 5,5 млн, рублей, 3 из которых – стоимость сгоревших книг.

Обстоятельства пожара выясняются, предполагается неисправность электропроводки, - сообщает портал "Безопасность АО".