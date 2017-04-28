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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/14/50723.html

Происшествия

В Северодвинске попытка пенсионерки проверить утечку газа привела к взрыву

В Северодвинске попытка пенсионерки проверить утечку газа привела к взрыву
Газовый инцидент произошел накануне около 8:45 утра в пятиэтажном кирпичном доме на улице Воронина.

В квартире на втором этаже, где в это время находилась 85-летняя хозяйка, раздался громкий хлопок. На место происшествия по сообщению соседей прибыли пожарные, спасатели, медики и газовая служба. На момент прибытия оперативных служб открытого горения не было. 

Пожилая женщина не получила телесных повреждений (ей лишь опалило волосы), но находилась в шоке. А вот квартире теперь требуется ремонт – взрывной волной в окнах на кухне выбило стекла, входная металлическая хоть и выстояла, но сильно покорежена. Известно, что конфорка газовой плиты на кухне была включена, но не зажжена. Возможно, к происшествию привела попытка бабушки проверить утечку газа с помощью спичек. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты газовой службы, - сообщает портал "Безопасность АО". 

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