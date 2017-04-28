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Пятница, 12 мая, 20:44
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/12/50709.html
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В Архангельске по вине пьяного водителя произошло ДТП
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
12 мая ночью на Маймаксанском шоссе пьяный водитель «Рено логан» въехал в стоящий на обочине «ЗИЛ 130».
Водитель легковушки получил травмы головы. Прова и полис ОСАГО у него отсутствовали, сообщает региональная ГИБДД.
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