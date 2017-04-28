Двое граждан Украины отправятся в колонию за сбыт наркотиков в Архангельске

Цуркан и Белашев в октябре 2016 г. въехали на территорию России и, получив в Москве от соучастников наркотическое средство массой более 200 г, прибыли в Архангельск, где приступили к оборудованию тайников – «закладок», однако их противоправные действия были пресечены сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Приговором суда Цуркан и Белашев осуждены каждый к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.