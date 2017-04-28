Экс-директор Красноборского детского дома предстанет перед судом по делу об утонувших детях

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по делу бывшего директора Красноборского детского дома Елены Артемьевой , обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей.

21 июня прошлого года Артемьева дала поручение инспектору по труду детского дома заготовить банные веники и сообщила воспитанникам, что они могут помочь в заготовке.

При этом она не предприняла достаточных мер по обеспечению безопасности детей. В результате восемь подростков, воспользовавшись возможностью бесконтрольного выхода за территорию, отправились на берег Северной Двины, где при купании двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 14 лет утонули.

Уголовное дело расследовано и направлено в Красноборский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.