В Котласе произошло ДТП с участием бесправного мотоциклиста Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области ДТП произошло в Котласе в 08:00 у дома 22 по улице Пугачева. Женщина, управляя автомобилем «Тойота королла», поворачивая налево, не предоставила преимущество мотоциклу «Орион», движущемуся во встречном направлении. В результате столкновения мотоциклист получил травмы головы. Он был в мотошлеме, однако управлял мотоциклом без прав и номерных знаков, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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