В результате столкновения мотоциклист получил травмы головы. Он был в мотошлеме, однако управлял мотоциклом без прав и номерных знаков, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Пятница, 12 мая, 14:51
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/12/50698.html
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В Котласе произошло ДТП с участием бесправного мотоциклиста
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
ДТП произошло в Котласе в 08:00 у дома 22 по улице Пугачева. Женщина, управляя автомобилем «Тойота королла», поворачивая налево, не предоставила преимущество мотоциклу «Орион», движущемуся во встречном направлении.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы головы. Он был в мотошлеме, однако управлял мотоциклом без прав и номерных знаков, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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