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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/12/50696.html

Происшествия

В Шенкурском районе подростки взломали чужой дом и похитили удочки

В Шенкурском районе подростки взломали чужой дом и похитили удочки
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних жителей Шенкурского района, подозреваемых в краже.

24 апреля утром в деревне Ереминская подростки, вместе с 13-летним знакомым, через окно проникли в частный  дом и похитили три рыболовные удочки на сумму 1600 рублей. С места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

От подозреваемых поступили заявления о явке с повинной, в которых они указали, что решили залезть в дом, в котором постоянно никто не живет, чтобы забрать ценное имущество. Две похищенные удочки выдали сотрудникам полиции, а третью кто-то забрал ранее из их тайника.

Ведется следствие. 13-летний участник хищения ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи, но избегал уголовного преследования в связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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