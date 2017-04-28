От удара ВАЗ врезался в световую опору, пострадала водитель – женщина, 1982 года рождения, у нее множественные ушибы, сообщает региональное ГИБДД.
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Пятница, 12 мая, 07:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/11/50690.html
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В Устьянском районе по вине пьяного водителя произошло ДТП
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
ДТП случилось 10 мая в 18:00 в поселке Октябрьский. Пьяный водитель «Фольксвагена» допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «ВАЗ-21070».
От удара ВАЗ врезался в световую опору, пострадала водитель – женщина, 1982 года рождения, у нее множественные ушибы, сообщает региональное ГИБДД.
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