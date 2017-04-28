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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/11/50680.html

Происшествия

В Новодвинске в многоквартирном доме подожгли входную дверь

В Новодвинске в многоквартирном доме подожгли входную дверь
Фото портала "Безопасность Архангельской области"
Пожар произошел накануне вечером в четырехэтажном доме по ул. 50 лет Октября. От рук неизвестного злоумышленника пострадала квартира, где проживают мать с сыном-школьником.

Хозяйка квартиры на первом этаже готовила ужин, когда ее встревожил запах дыма и горючего. Выглянув в коридор, женщина увидела, что ее входная дверь снаружи охвачена пламенем.

Женщина и ее сын, кадет-семиклассник, справились с огнем подручными средствами до прибытия пожарных. К счастью, повреждения очень незначительны, однако, если бы пожар не был замечен вовремя, огонь мог бы распространиться в квартиру. Подожженная дверь оказалась единственной деревянной на лестничной площадке. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщает портал "Безопасность АО".

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