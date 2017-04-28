В Пинежском районе сгорела двухквартирная "деревяшка"

8 мая в деревне Шардонемь Пинежского района сгорел двухквартирный деревянный дом по ул. Центральной. Пожар начался около полуночи в одной из квартир, где в это время находились хозяева и их дочь с внучкой, которые приехали погостить на праздники.

Домочадцы в это время слушали музыку на компьютере, но внезапно свет отключился, компьютер погас. Люди услышали треск в задней части дома – там, под потолком, в месте прохождения проводов, произошло возгорание. Хозяева побежали оповещать соседей, оставив дверь открытой, что допустило приток воздуха к огню и ускорило развитие пожара.

На 01 звонок поступил, когда пожар уже разгорелся, и к прибытию помощи дом был охвачен огнем по всей площади. Проезжавший мимо полицейский патруль помог жильцам эвакуировать часть имущества.

Здание получило значительные повреждения: одна квартира выгорела полностью, другая – частично.

Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. По уверению хозяина квартиры, электропроводка находилась в хорошем состоянии. Возможно, всему виной то, что кровля дома была не зашита, что привело к попаданию влаги на провода и разрушению изоляции, - сообщает портал "Безопасность АО".