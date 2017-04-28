В Архангельске недовольный гость пытался задушить хозяйку квартиры

В ночь на 19 марта в одной из квартир на улице Урицкого в городе Архангельске после совместного употребления спиртных напитков между подозреваемым и двумя его знакомыми женщинами произошел конфликт.
Подозреваемый, будучи недовольным, что его выпроваживают из квартиры, стал душить руками хозяйку квартиры, а затем ее подругу. Полагая, что обе женщины мертвы, он покинул место преступления.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что действительно был сильно пьян и душил женщин.Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.