В Архангельске недовольный гость пытался задушить хозяйку квартиры

Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении ранее судимого за грабеж 25-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на убийство.

В ночь на 19 марта в одной из квартир на улице Урицкого в городе Архангельске после совместного употребления спиртных напитков между подозреваемым и двумя его знакомыми женщинами произошел конфликт.

Подозреваемый, будучи недовольным, что его выпроваживают из квартиры, стал душить руками хозяйку квартиры, а затем ее подругу. Полагая, что обе женщины мертвы, он покинул место преступления.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что действительно был сильно пьян и душил женщин.Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба регионального следкома.