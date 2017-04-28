В школах Каргопольского района обнаружены нарушения антитеррористической защищенности школ Прокуратура Каргопольского района в ходе проверки обнаружила, что в Печниковской и Ошевенской средних школах нарушены требования, предъявляемые к системам физической защиты и охраны детей. В суд направлены исковые заявления о возложении обязанности на администрации школ оборудовать в срок до 1.09.2018 здания системой видеонаблюдения, а также о возложении обязанности на администрацию МО «Каргопольский муниципальный район» выделить денежные средства на приобретение и установку видеокамер в срок до 1.07.2018. Решениями Няндомского районного суда требования прокурора района удовлетворены, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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