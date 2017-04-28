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Четверг, 11 мая, 11:16

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/10/50669.html

Происшествия

В школах Каргопольского района обнаружены нарушения антитеррористической защищенности школ

В школах Каргопольского района обнаружены нарушения антитеррористической защищенности школ
Прокуратура Каргопольского района в ходе проверки обнаружила, что в Печниковской и Ошевенской средних школах нарушены требования, предъявляемые к системам физической защиты и охраны детей.

В суд направлены исковые заявления о возложении обязанности  на администрации школ оборудовать в срок до 1.09.2018 здания системой видеонаблюдения, а также о возложении обязанности на администрацию МО «Каргопольский муниципальный район» выделить денежные средства на приобретение и установку видеокамер в срок до 1.07.2018.

Решениями Няндомского районного суда требования прокурора района удовлетворены, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Вчера 19:36

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Комментарии
во дает деревня, сегодня 01:22

Целиком и полностью поддерживаю и одобряю а то ить никакого житья не стало от террористов на деревне!
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