В Архангельске задержаны двое злоумышленников, похитившие телевизор

13 апреля в полицию поступило сообщение от местного жителя, из его квартиры был украден телевизор стоимостью порядка девяти тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались нигде не работающие, судимые мужчины 1984-го и 1990-го годов рождения.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже дома, с помощью приставной лестницы и похитили имущество.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.