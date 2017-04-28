В Виноградовском районе произошла автокатастрофа

Трагедия произошла 5 мая в 17:40 на 947 км автодороги «М-8 – Холмогоры».

Мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», совершал маневр - обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-11183».

В результате аварии водитель «ВАЗ-21124» скончался на месте происшествия, водитель и пассажир второго автомобиля с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимационное отделение Виноградовской районной больницы. Через несколько часов водитель второго автомобиля скончался, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.