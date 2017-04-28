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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/10/50652.html

Происшествия

Житель Северодвинска, убивший охранника, предстанет перед судом

Житель Северодвинска, убивший охранника, предстанет перед судом
Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению ранее судимого 45-летнего жителя Северодвинска в совершении убийства.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное 57-летним охранником общежития замечание нанес тому удар кулаком в область головы, а после того как пострадавший упал, ударил его ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в избиении. На изъятой видеозаписи с камер наблюдения, установленных в фойе общежития, зафиксировано указанное преступление, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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