Житель Северодвинска, убивший охранника, предстанет перед судом

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению ранее судимого 45-летнего жителя Северодвинска в совершении убийства.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на сделанное 57-летним охранником общежития замечание нанес тому удар кулаком в область головы, а после того как пострадавший упал, ударил его ногами по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в избиении. На изъятой видеозаписи с камер наблюдения, установленных в фойе общежития, зафиксировано указанное преступление, - сообщает пресс-служба регионального следкома.