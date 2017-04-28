Жительница Архангельска в пылу ссоры едва не убила сожителя

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Архангельска, подозреваемой в покушении на убийство.

По версии следствия, 23 апреля 2017 года днем подозреваемая в ходе ссоры с сожителем с силой кинула в область его груди нож. Благодаря тому, что пострадавший оказал сопротивление, и ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.

По предварительным данным, конфликт между сожителями произошел из-за того, что потерпевший пришел домой в нетрезвом состоянии и лег на диван. Сначала подозреваемая бросила в него табурет, а затем нож.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.