Житель Коряжмы получил обязательные работы за незаконное использование паспорта

Мировой судья признал Дмитрия Вагина виновным в незаконном использовании документов.

Установлено, что Вагин, прекрасно осознавая, что он не будет руководить ООО «Любимый город», согласился помочь приятелю и предоставить свой паспорт для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о себе как о руководителе организации, т.е. фактически подставном лице.

Впоследствии он предоставил свой паспорт сотруднику налоговой инспекции для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о директоре ООО «Любимый город».

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении данного преступления признал в полном объеме.

Приговором суда Вагину назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.