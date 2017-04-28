В столице Поморья предприниматель торговал просрочкой в магазине-кулинарии

Роспотребнадзор выявил нарушения требований технических регламентов при эксплуатации магазина-кулинарии «24 часа» на ултце Никитов в Архангельске.

Нарушения выразились в реализации просроченной продукции и несоблюдении условий хранения товара.

В связи с выявленными нарушениями постановлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей предприниматель Фарамазов А.А.о. был привлечён к административной ответственности, он получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, Фарамазов А.А.о. обжаловал его в Арбитражный суд Архангельской области. Суд, пришёл к выводу, что привлечение Фарамазова к ответственности было законным и обоснованным, и отказал в удовлетворении требований предпринимателя, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.