В Красноборском районе сгорел дом, возраст которого 100 лет

Деревня Щелье Красноборского района считается малонаселенной, там заселены всего три дома. Причина тому – транспортная труднодоступность.

Чтобы попасть в деревню, нужно преодолеть две паромные переправы через Северную Двину и Верхнюю Уфтюгу. В ночь с 6 на 7 мая в деревне сгорел дом 1917 года постройки. Хозяйка дома, пенсионерка 1937 г.р., на момент пожара находилась у соседей.

Ближайшее пожарное подразделение находится в часе езды от деревни, поэтому участь старинного дома была предрешена. Здание сгорело полностью.

Причина пожара устанавливается. Есть подозрения, что пожар мог устроить родственник хозяйки старинного дома. Проводится расследование, - сообщает портал "Безопасность АО".