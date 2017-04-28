Нетрезвый житель Онежского района облил себя спиртом и поджег

Днем между супругами произошла ссора, закончившаяся гибелью человека. Мужчина облил себя спиртом и поджог, бросился на диван, постельные принадлежности моментально загорелись. Женщина выбежала на улицу.
По прибытию пожарного подразделения дом горел открытым огнем по всей площади. Тело погибшего мужчины было обнаружено при тушении. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает портал "Безопасность АО".
В Онеге раньше со спиртом все порядке было-свой гидролизный завод как-никак с огромными дырами в заборе так-что аутодафе глубоко символично