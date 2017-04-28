Новости дня

Архангельский юнармеец Алексей Коптяев победил во всероссийской акции "Память жива"

В Архангельске начались торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Воспитанники военно-патриотических клубов Северодвинска вступили в «Юнармию»

В Красноборском районе сгорел дом, возраст которого 100 лет

Мобильная версия 16+

Вторник, 9 мая, 13:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/09/50636.html

Происшествия

Нетрезвый житель Онежского района облил себя спиртом и поджег

Нетрезвый житель Онежского района облил себя спиртом и поджег
Фото портала "Безопасность Архангельской области"
Трагедия произошла днем 7 мая в посёлке Покровское Онежского района. Супружеская пара, проживающая в частном доме, злоупотребляла алкоголем.

Днем между супругами произошла ссора, закончившаяся гибелью человека. Мужчина облил себя спиртом и поджог, бросился на диван, постельные принадлежности моментально загорелись. Женщина выбежала на улицу.

По прибытию пожарного подразделения дом горел открытым огнем по всей площади. Тело погибшего мужчины было обнаружено при тушении. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает портал "Безопасность АО".

Сегодня 11:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Семен Семеныч, сегодня 12:47

В Онеге раньше со спиртом все порядке было-свой гидролизный завод как-никак с огромными дырами в заборе так-что аутодафе глубоко символично
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске начались торжественные мероприятия в честь Дня ПобедыСегодня 12:38

Программа празднования Дня Победы в АрхангельскеСегодня 10:41

9 мая в Архангельске ограничат движение транспортаСегодня 09:10

В День Победы в Поморье сохранится прохладная погода Сегодня 08:59

Хоккеисты «Помора» одержали ещё одну победу в СочиВчера 10:12
1 комментарий

Происшествия

В Красноборском районе сгорел дом, возраст которого 100 лет Сегодня 11:28

В Северодвинске сотрудники полиции раскрыли серию квартирных кражВчера 12:47

При пожаре в центре Архангельска пришлось эвакуировать 12 человекВчера 09:40

В Мезенском районе женщина пострадала, пытаясь спасти отца из огняВчера 00:35

В Виноградовском районе в ДТП погиб человекПозавчера 15:54

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельский юнармеец Алексей Коптяев победил во всероссийской акции "Память жива"

В Архангельске начались торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Воспитанники военно-патриотических клубов Северодвинска вступили в «Юнармию»

Смотрите шествие "Бессмертного полка" в прямом эфире на телеканале "ПС"

Программа празднования Дня Победы в Архангельске

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

В Красноборском районе сгорел дом, возраст которого 100 лет

В Северодвинске сотрудники полиции раскрыли серию квартирных краж

При пожаре в центре Архангельска пришлось эвакуировать 12 человек

В Мезенском районе женщина пострадала, пытаясь спасти отца из огня

В Новодвинске прошёл фестиваль спортивных единоборств "Кубок Победы"

Хоккеисты «Помора» одержали ещё одну победу в Сочи

Турнир болельщиков «Водника» завершился неожиданно

Флорболистки «Науки-САФУ» - восьмикратные чемпионки России

Наталья Подольская добыла в Краснодаре ещё две медали

Выставка северных художников-любителей открылась в Архангельске

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

У наследников традиций Северного хора – первый юбилей

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru