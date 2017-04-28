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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/08/50625.html

Происшествия

При пожаре в центре Архангельска пришлось эвакуировать 12 человек

При пожаре в центре Архангельска пришлось эвакуировать 12 человек
Пожар произошел накануне днем в девятиэтажном доме коридорной системы по ул. Выучейского.

Жильцы сообщили на 01 о запахе дыма в комнате на 3 этаже. Пожарные, вскрыв металлическую дверь, обнаружили в комнате на диване спящего мужчину, постель под ним горела. Помещение было сильно задымлено, еще буквально пара минут – и человек бы задохнулся.

Мужчина 45 лет госпитализирован в реанимацию с отравлением угарным газом и ожогами нижних конечностей. Из соседних комнат также были эвакуированы еще 11 человек, пострадавших среди них нет. Причина пожара устанавливается, наиболее вероятна неосторожность при курении, - сообщает портал "Безопасность АО".

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