В Мезенском районе женщина пострадала, пытаясь спасти отца из огня

Пожар, в результате которого один человек погиб, и еще один – пострадал, произошел накануне ночью в поселке Каменка Мезенского района.

В частном доме проживал 84-летний мужчина. В тот день с ним находилась и дочь, которая часто навещала пенсионера. Пожилой мужчина практически не мог самостоятельно передвигаться.

По словам женщины, ночью она проснулась от крика отца. Он лежал в своей комнате на полу, а его кровать и одежда на нем горела. Женщина залила водой горящую одежду и вытащила отца волоком в коридор, но эвакуировать не улицу не смогла – на ней начала загораться одежда, вспыхнули волосы.

К прибытию пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Дедушку эвакуировали на свежий воздух, но спасти пенсионера не удалось – он задохнулся в дыму. 52-летняя женщина получила ожоги рук.

Причина пожара выясняется. Известно, что погибший мужчина не курил. Возможно, к трагедии привела неосторожность или намеренные действия погибшего при обращении с огнем, - сообщает портал "Безопасность АО".