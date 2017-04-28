В Виноградовском районе в ДТП погиб человек

Авария произошла вечером 6 мая в 18 км от двинского Березника, у деревни Усть-Вага.

Автомобиль "ВАЗ-2112" под управлением 42-летнего мужчины, двигаясь в направлении Москвы, обгонял машину, идущую впереди. Вернувшись на свою полосу, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Калиной".

Удар был такой силы, что машину разорвало пополам. Находившийся за рулем мужчина погиб на месте.

Водитель и пассажирка "Лады Калины" получили серьезные травмы. Пострадавших при помощи специального инструмента деблокировали пожарные. Мужчина в возрасте около 50 лет доставлен в больницу с переломами рук, ноги, бедра. Его спутница госпитализирована с переломами обеих ног, сообщает arh112.