За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей

В 21.30 в Коряжме сотрудники Росгвардии, у одного из домов по улице Сафьяна заметили автомобиль ВАЗ-2106, который двигался, виляя из стороны в сторону, при этом резко меняя скорость.

Сотрудники Росгвардии проследовали за машиной с включенными спецсигналами и остановили транспортное средство у дома 3 по улице Набережной. За рулем находился 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, документы на право управления автомобилем у него отсутствовали.

Еще одного нетрезвого водителя сотрудники задержали в 20.00. За рулем автомобиля «Mitsubishi Lancer» находился местный житель 1978 г.р. в состоянии опьянения, у которого также отсутствовало водительское удостоверение.

Для дальнейшего разбирательства граждане были переданы автопатрулям ДПС ГИБДД, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.