За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей

Сотрудники Росгвардии проследовали за машиной с включенными спецсигналами и остановили транспортное средство у дома 3 по улице Набережной. За рулем находился 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, документы на право управления автомобилем у него отсутствовали.
Еще одного нетрезвого водителя сотрудники задержали в 20.00. За рулем автомобиля «Mitsubishi Lancer» находился местный житель 1978 г.р. в состоянии опьянения, у которого также отсутствовало водительское удостоверение.
Для дальнейшего разбирательства граждане были переданы автопатрулям ДПС ГИБДД, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.