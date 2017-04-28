Новости дня

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга

За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

Мобильная версия 16+

Суббота, 6 мая, 11:01

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/06/50606.html

Происшествия

За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей

За сутки в Коряжме сотрудники Росгвардии задержали двух пьяных водителей
В 21.30 в Коряжме сотрудники Росгвардии, у одного из домов по улице Сафьяна заметили автомобиль ВАЗ-2106, который двигался, виляя из стороны в сторону, при этом резко меняя скорость.

Сотрудники Росгвардии проследовали за машиной с включенными спецсигналами и остановили транспортное средство у дома 3 по улице Набережной. За рулем находился 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, документы на право управления автомобилем у него отсутствовали.

Еще одного нетрезвого водителя сотрудники задержали в 20.00. За рулем автомобиля «Mitsubishi Lancer» находился местный житель 1978 г.р. в состоянии опьянения, у которого также отсутствовало водительское удостоверение.

Для дальнейшего разбирательства граждане были переданы автопатрулям ДПС ГИБДД, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. 

Сегодня 10:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельский «Помор» стартовал в Сочи с победы и пораженияСегодня 08:47

6 мая в Поморье ожидается северо-западный ветер и снегСегодня 07:42

Архангельск готовится к празднованию Дня ПобедыВчера 15:01
1 комментарий

В Архангельске в день проведения Майской эстафеты изменится движение транспортаВчера 12:06

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"Вчера 12:00
1 комментарий

Происшествия

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долгаСегодня 10:45

В Заостровье произошёл пожар в новостройкеВчера 15:43

Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернетаВчера 13:35

В Приморском районе разыскивают пожилого рыбакаВчера 11:31

Житель Северодвинска убил сожительницу потому что принял её за инопланетянинаВчера 11:24
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

6 мая в Поморье ожидается северо-западный ветер и снег

В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы

В Красноборске планируют благоустройство территорий

Архангельск готовится к празднованию Дня Победы

В День Победы северянам подарят «Памятные треугольники»

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга

В Заостровье произошёл пожар в новостройке

Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернета

В Приморском районе разыскивают пожилого рыбака

Архангельский «Помор» стартовал в Сочи с победы и поражения

В Новодвинске пройдёт "Кубок Победы"

Флорболисты «Помора» - чемпионы России

«Водник» примет участие в майской эстафете

Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выезде

В Архангельске началась продажа билетов на открытие фестиваля уличных театров

Юные чтецы Архангельска выступили в Северном морском музее

У наследников традиций Северного хора – первый юбилей

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"

В Добролюбовке покажут фильмы альманаха "Дети войны"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru