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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/06/50605.html

Происшествия

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга

В Архангельске прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
5 мая в Архангельске состоялся 12-й открытый лично-командный турнир по стрельбе из боевого и служебного оружия, посвященный памяти сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебного долга - Олега Кошмала, Юрия Батурина, Сергея Гобеляка. Мероприятие также было посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие около 50 стрелков из 11 команд, представляющие отряды специального назначения силовых структур региона, частные охранные предприятия, Федерацию практической стрельбы Архангельской области, инкассаторскую службу.Приветствуя участников соревнований начальник Управления Росгвардии по Архангельской области, полковник полиции Андрей Плотников отметил, что проведение мероприятия - это дань памяти боевым товарищам, героям, погибшим при исполнении служебного долга.

В ходе турнира стрелки должны были на время выполнить четыре упражнения, имитирующие ситуации, которые могут возникнуть в реальных условиях применения оружия. Во всех дисциплинах не только меткость, но и скорость поражения мишени. Одно из самых сложных упражнений - командное – в нем каждой сборной в полном составе было необходимо одновременно поразить определенную группу мишеней.

В результате упорной борьбы победителем стала команда РУФСБ, второе место завоевала команда СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области, замкнула тройку лидеров – команда «Сполохи» (Федерация практической стрельбы Архангельской области), - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. 

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