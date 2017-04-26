В Заостровье произошёл пожар в новостройке

Семья из деревни Малая Хечемень (Заостровье) в ближайшее время собиралась переехать в новый дом, но все планы на новоселье перечеркнул пожар.

Сообщение на 01 поступило сегодня около 2 часов ночи от проезжающих по северодвинской трассе автомобилистов – люди заметили огненное зарево. К приезду пожарных дом горел «свечкой». Здание практически полностью уничтожено огнём.

Людей внутри на момент происшествия не было. Сами хозяева проживают в другом доме в той же деревне.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели. В новостройке еще не было отопления, но электричество уже успели провести. Наиболее вероятные причины ночного пожара – аварийный режим работы электрооборудования, либо поджог, - сообщает портал "Безопасность АО".