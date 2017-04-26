Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернета

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего предпринимателя Валерия Остапенко, обвиняемого в присвоении чужих денежных средств.

Остапенко, являясь представителем ООО «Интернет Решение», занимающегося доставкой товаров с сайта «OZON.RU», с 20 июля 2016 года по 2 сентября 2016-го получил от 20 человек более 79 тыс. руб. в счёт оплаты заказов за товары с этого сайта – книги, одежду, обувь, мелкую бытовую технику и их доставку.

Однако, полученные от них денежные средства не перечислил на счет общества, а присвоил, распорядившись по своему усмотрению.

Вину Остапенко признал, добровольно написал явку с повинной, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.