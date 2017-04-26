Новости дня

В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы

В Заостровье произошёл пожар в новостройке

В Красноборске планируют благоустройство территорий

Архангельск готовится к празднованию Дня Победы

Мобильная версия 16+

Пятница, 5 мая, 18:35

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/05/50589.html

Происшествия

В Приморском районе разыскивают пожилого рыбака

В Приморском районе разыскивают пожилого рыбака
3 мая в службу спасения обратились родственники 70-летнего мужчины, который 30 апреля ушел на озеро Бабье Приморского района. Он собирался пожить в избе и порыбачить до 2 мая. Но до сих пор пенсионер домой не вернулся, на телефонные звонки он не отвечал.

В тот же день на озеро попытались проехать сотрудники полиции, но из-за большого количества снега не смогли это сделать. Пройти пешком также не удалось. На специальной технике в Приморский район выехала оперативная группа областной службы спасения. Обнаружить пенсионера или его следы в тот вечер не удалось. Сегодня поисковые работы буду продолжены.

По словам родственников, пожилой мужчина был одет в резиновые черные сапоги, бушлат, на голове – черная вельветовая кепка «с ушками». С собой он взял деревянный самодельный коричневый ящик и ледобур, - сообщает Архангельская областная служба спасения. 

Сегодня 11:31

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск готовится к празднованию Дня ПобедыСегодня 15:01

В Архангельске в день проведения Майской эстафеты изменится движение транспортаСегодня 12:06

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"Сегодня 12:00
1 комментарий

Флорболисты «Помора» - чемпионы РоссииСегодня 11:26

Густой ледоход подошёл к АрхангельскуСегодня 10:47

Происшествия

В Заостровье произошёл пожар в новостройкеСегодня 15:43

Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернетаСегодня 13:35

Житель Северодвинска убил сожительницу потому что принял её за инопланетянинаСегодня 11:24

Житель Шенкурского района пырнул ножом знакомого "за давние обиды"Сегодня 10:58

В Цигломени рабочие лесозавода спасли тонущего рыбакаВчера 16:16

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В столице Поморья построят объезд вокруг областной больницы

В Красноборске планируют благоустройство территорий

Архангельск готовится к празднованию Дня Победы

В День Победы северянам подарят «Памятные треугольники»

В предпраздничные дни в Северодвинске пройдут бесплатные акции

Флот Северного морского пароходства пополнили сразу два «Капитана»

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

В Заостровье произошёл пожар в новостройке

Бизнесмен из Котласа присвоил деньги, отданные гражданами за товары из интернета

Житель Северодвинска убил сожительницу потому что принял её за инопланетянина

Житель Шенкурского района пырнул ножом знакомого "за давние обиды"

В Новодвинске пройдёт "Кубок Победы"

Флорболисты «Помора» - чемпионы России

«Водник» примет участие в майской эстафете

Футболисты «Звёздочки» и «Химика» стартуют матчами на выезде

Наталья Подольская завоевала в Краснодаре «серебро» и «бронзу»

У наследников традиций Северного хора – первый юбилей

Архангельские зрители посетили читку пьесы "Последнее искушение Михайло Ломоносова"

В Добролюбовке покажут фильмы альманаха "Дети войны"

В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru