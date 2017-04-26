В Приморском районе разыскивают пожилого рыбака

3 мая в службу спасения обратились родственники 70-летнего мужчины, который 30 апреля ушел на озеро Бабье Приморского района. Он собирался пожить в избе и порыбачить до 2 мая. Но до сих пор пенсионер домой не вернулся, на телефонные звонки он не отвечал.

В тот же день на озеро попытались проехать сотрудники полиции, но из-за большого количества снега не смогли это сделать. Пройти пешком также не удалось. На специальной технике в Приморский район выехала оперативная группа областной службы спасения. Обнаружить пенсионера или его следы в тот вечер не удалось. Сегодня поисковые работы буду продолжены.

По словам родственников, пожилой мужчина был одет в резиновые черные сапоги, бушлат, на голове – черная вельветовая кепка «с ушками». С собой он взял деревянный самодельный коричневый ящик и ледобур, - сообщает Архангельская областная служба спасения.