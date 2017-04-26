Житель Северодвинска убил сожительницу потому что принял её за инопланетянина

Следственными органами завершено следствие по обвинению ранее судимого 48-летнего жителя Северодвинска в совершении убийства.

В ночь на 24 февраля 2017 года на улице Индустриальной в Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, много раз ударил ножом лежащую на диване сожительницу.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

В ходе допросов подследственный вину признал и пояснил следователю, что он был сильно пьян, и ему показалось, что сожительница стала инопланетным существом. Он схватил нож и стал наносить ей удары, пока не устал. Через некоторое время пришел в сознание и понял, что совершил, затем позвонил в полицию.

В ходе следствия обвиняемому проведена психолого- психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством форме синдрома зависимости от алкоголя. В момент совершения инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии физиологического аффекта. Он признан вменяемым, - сообщает пресс-служба регионального следкома.