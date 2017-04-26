Житель Шенкурского района пырнул ножом знакомого "за давние обиды"

3 мая 2017 года вечером в деревне Власьевская подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни трижды ударил ножом 54-летнего местного жителя. Благодаря вмешательству односельчан и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что припомнил потерпевшему давние обиды. Когда наносил удары ножом, не желал наступления его смерти.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.