Житель Шенкурского района пырнул ножом знакомого "за давние обиды" Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Шенкурского района, подозреваемого в совершении убийства. 3 мая 2017 года вечером в деревне Власьевская подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни трижды ударил ножом 54-летнего местного жителя. Благодаря вмешательству односельчан и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что припомнил потерпевшему давние обиды. Когда наносил удары ножом, не желал наступления его смерти.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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