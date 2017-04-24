В Цигломени рабочие лесозавода спасли тонущего рыбака

2 мая такелажники лесозавода, работавшие на берегу реки, услышали крики - в 50 м от берега под лед провалился человек. Бежать на помощь по льду было нельзя – он проламывался при любом неосторожном движении и, конечно, не выдержал бы нескольких человек.

Такелажник Сергей Долгобородов, капитан-механик Сергей Федоров и их коллеги И. Витушкин, Д. Шендриков, А. Ерькин организовали грамотную спасательную операцию: соорудили переправу из досок, «заарканили» рыбака тросом, и волоком по доскам вытянули на берег.

«Практически все наши работники – сами заядлые рыбаки, но при этом не забывают о безопасности. Ребята сделали все очень быстро и профессионально, спасли утопающего без риска для собственной жизни», - пояснил начальник лесоцеха Цигломенского участка ЗАО «Лесозавод №25» Евгений Еникеев.

Спасенный получил сильное переохлаждение и не мог самостоятельно передвигаться. Мужчину передали в скорую помощь для дальнейшей госпитализации. Сейчас пострадавший находится в больнице, в состоянии средней тяжести, - сообщает портал "Безопасность АО".