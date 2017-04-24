В Северодвинске женщина и её сын обманом отняли у бывшего главы семьи квартиру

Северодвинский суд признал жителя Северодвинска Игоря Трондина и его мать Людмилу Трондину виновными в мошенничестве.

Установлено, что мать и сын знали о судебном решении, вынесенном по иску бывшего мужа Трондиной о разделе совместно нажитой квартиры и передаче мужчины доли в ней.

Чтобы "отхватить" эту долю, семья договорилась о дарении спорной квартиры своему родственнику (второму сыну Трондиной).

В августе 2015-го злоумышленники, при регистрации права собственности на квартиру, предоставили в ГАУ АО "МФЦ" ложные сведения об отсутствии притязаний и прав на неё со стороны иных лиц.

В результате бывший супруг лишился права на жилье и понес материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. рублей.

Приговором суда Игорю и Людмиле Трондиным назначено наказание в виде 4 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим условно с испытательным сроком 2 года.

Сделка по договору дарения судом признана недействительной, потерпевшему возвращена доля в праве собственности на квартиру, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.