В Северодвинске женщина и её сын обманом отняли у бывшего главы семьи квартиру

Установлено, что мать и сын знали о судебном решении, вынесенном по иску бывшего мужа Трондиной о разделе совместно нажитой квартиры и передаче мужчины доли в ней.
Чтобы "отхватить" эту долю, семья договорилась о дарении спорной квартиры своему родственнику (второму сыну Трондиной).
В августе 2015-го злоумышленники, при регистрации права собственности на квартиру, предоставили в ГАУ АО "МФЦ" ложные сведения об отсутствии притязаний и прав на неё со стороны иных лиц.
В результате бывший супруг лишился права на жилье и понес материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. рублей.
Приговором суда Игорю и Людмиле Трондиным назначено наказание в виде 4 лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим условно с испытательным сроком 2 года.
Сделка по договору дарения судом признана недействительной, потерпевшему возвращена доля в праве собственности на квартиру, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.