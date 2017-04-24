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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/04/50570.html

Происшествия

В Коноше причиной пожара в коттедже стала непотушенная сигарета

В Коноше причиной пожара в коттедже стала непотушенная сигарета
Фото Ивана Малыгина
К жителям поселка Подюга Коношского района приехал погостить сын. Неосторожность гостя при курении привела к уничтожению двухэтажного родительского дома.

Пожар произошел в ночь на 3 мая на веранде, где сын имел обыкновение курить. В это время в доме находились 4 человека. Мужчина первым узнал о пожаре и разбудил пожилых родителей и 19-летнего родственника.

Так как огонь разгорелся на веранде, домочадцам пришлось эвакуироваться через пристроенный к зданию гараж.

К сожалению, люди пытались тушить огонь самостоятельно. Вместо того, чтобы исключить доступ кислорода к огню, они взломали дверь, ведущую на веранду, и разбили окно. Пламя, подпитанное воздухом, в считанные минуты охватило весь дом.

К приезду пожарных здание горело открытым пламенем по всей площади. Повреждена кровля, перекрытие, стены 18-летнего дома, автономная котельная. Погорельцы практически не успели спасти ничего из имущества, но выгнали из гаража машину, - сообщает портал "Безопасность АО".

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