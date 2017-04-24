Архангелогородец-должник мог остаться без отдыха в Турции

В феврале было вынесено постановление об ограничении этого гражданина в выезде за пределы страны.
Вспомнил о долге мужчина уже находясь в аэропорту «Шереметьево» и сразу согласился оплатить задолженность.
Архангелогородцу повезло, что с целью предоставления гражданам возможности решить вопросы с ограничением права на выезд прямо на пунктах прохождения госграницы, во всех органах ФССП было организовано дежурство специалистов.
В 12 часов ночи представительница должника принесла дежурному квитанцию об оплате в полном объёме задолженности. Это послужило основанием для экстренной отмены ограничения на выезд из России, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.