Приговор Александру Бушуеву вступил в силу, он получил 25 лет колонии строгого режима

Вступил в силу приговор в отношении Александра Бушуева. Он признан виновным в убийстве трех человек, сексуальном насилии над несовершеннолетним и похищении человека.

В период с ноября 1997-го по октябрь 2002-го Бушуев путем обмана заманивал к себе на дачу мальчиков 14, 11 и 15 лет, где убивал их.

В отношении двух потерпевших Бушуев совершил насильственные действия сексуального характера, а труп последней жертвы расчленил и спрятал за автобусной остановкой, расположенной на перекрестке дороги Архангельск-Новодвинск с Лахтинским шоссе.

Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его адвоката, заявлявших о невиновности Бушуева в совершении преступления.

Приговором суда Бушуеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Это наказание присоединено к наказанию по приговору от 30.11.2010, за совершение им в 2000 – 2001 годах в Архангельске убийства четырех мужчин, и окончательно определено максимальне наказание за совершение всех преступлений – 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.