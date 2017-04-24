Приговор Александру Бушуеву вступил в силу, он получил 25 лет колонии строгого режима

В период с ноября 1997-го по октябрь 2002-го Бушуев путем обмана заманивал к себе на дачу мальчиков 14, 11 и 15 лет, где убивал их.
В отношении двух потерпевших Бушуев совершил насильственные действия сексуального характера, а труп последней жертвы расчленил и спрятал за автобусной остановкой, расположенной на перекрестке дороги Архангельск-Новодвинск с Лахтинским шоссе.
Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его адвоката, заявлявших о невиновности Бушуева в совершении преступления.
Приговором суда Бушуеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Это наказание присоединено к наказанию по приговору от 30.11.2010, за совершение им в 2000 – 2001 годах в Архангельске убийства четырех мужчин, и окончательно определено максимальне наказание за совершение всех преступлений – 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.