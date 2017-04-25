Авария на водопроводе оставит архангелогородцев без воды Не выдержала труба на перекрестке Набережная - Комсомольская. На дороге образовалась большая лужа. Для проведения ремонтных работ в нескольких районах города будет отключено водоснебжение. Устранять течь работники Водоканала будут ночью. После 21:00 отключат водоснабжение в Соломбальском и Маймаксанском округах, а также в близлежащих к аварии зданиях, это первая городская больница, здание архива и несколько домов на Набережной. Нашли ошибку? Выделите текст,

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