Устранять течь работники Водоканала будут ночью. После 21:00 отключат водоснабжение в Соломбальском и Маймаксанском округах, а также в близлежащих к аварии зданиях, это первая городская больница, здание архива и несколько домов на Набережной.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/03/50557.html
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Авария на водопроводе оставит архангелогородцев без воды
Не выдержала труба на перекрестке Набережная - Комсомольская. На дороге образовалась большая лужа. Для проведения ремонтных работ в нескольких районах города будет отключено водоснебжение.
Устранять течь работники Водоканала будут ночью. После 21:00 отключат водоснабжение в Соломбальском и Маймаксанском округах, а также в близлежащих к аварии зданиях, это первая городская больница, здание архива и несколько домов на Набережной.
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