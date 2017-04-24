Новости дня

Авария на водопроводе оставит архангелогородцев без воды

В Северодвинске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали грабителей

Гимнастку из Архангельска отметила главный тренер сборной России по художественной гимнастике

В Архангельске мужчина угрожал взорвать гранату в аптеке

Мобильная версия 16+

Четверг, 4 мая, 02:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/03/50556.html

Происшествия

В Северодвинске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали грабителей

В Северодвинске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали грабителей
Фото Ивана Малыгина
Накануне в 6.30 в Северодвинский филиал охраны Росгвардии поступила информация о том, что в одном из баров на улице Первомайской двое молодых людей избили и ограбили посетителя: у мужчины отобрали дорогие наручные часы.

Группа задержания, проследовав по адресу, обнаружила посетителя, которого осматривала бригада «Скорой помощи». После того, как потерпевший, 28-летний мужчина, передал сотрудникам Росгвардии приметы грабителей, правоохранители приступили к обследованию территории рядом с  заведением.

Всего через несколько минут у д. 1-б по улице Полярной были замечены два гражданина, подходящие под описание. Молодые люди 1993 и 1997 г.р. были опознаны потерпевшим. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщает пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Вчера 19:36

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Авария на водопроводе оставит архангелогородцев без водыВчера 19:49

Опубликован график летнего отключения горячей воды в АрхангельскеВчера 15:38
1 комментарий

Подход ледохода к Архангельску задерживает затор на выходе из Холмогорских рукавовВчера 12:16

Директор лофт-проекта «Слон» прокомментировал ситуацию с отравлениями в ресторане Вчера 09:51

Юные поморские лучники выявили самых меткихВчера 09:36
1 комментарий

Происшествия

Авария на водопроводе оставит архангелогородцев без водыВчера 19:49

В Архангельске мужчина угрожал взорвать гранату в аптекеВчера 19:29

Молодой архангелогородец избил и обокрал прохожего на улицеВчера 17:13

Двое граждан Украины предстанут перед судом за сбыт наркотиков в АрхангельскеВчера 13:52

В Устьянском районе водитель получил травму, перевернувшись в автомобилеВчера 13:45

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Новодвинске открылась круглосуточная аптека

Опубликован график летнего отключения горячей воды в Архангельске

В День победы Вечные огни Северодвинска и Архангельска свяжет велопробег

В Архангельской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров

В Поморье пройдет Неделя семейного права

В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Авария на водопроводе оставит архангелогородцев без воды

В Архангельске мужчина угрожал взорвать гранату в аптеке

Молодой архангелогородец избил и обокрал прохожего на улице

Двое граждан Украины предстанут перед судом за сбыт наркотиков в Архангельске

Гимнастку из Архангельска отметила главный тренер сборной России по художественной гимнастике

Хоккеисты архангельского «Помора» отправились в Сочи

Флорболисты «Помора» вышли в финал чемпионата России

Юные поморские лучники выявили самых метких

«Водник» встретится с болельщиками

В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"

«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru