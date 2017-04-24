В Северодвинске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали грабителей

Накануне в 6.30 в Северодвинский филиал охраны Росгвардии поступила информация о том, что в одном из баров на улице Первомайской двое молодых людей избили и ограбили посетителя: у мужчины отобрали дорогие наручные часы.

Группа задержания, проследовав по адресу, обнаружила посетителя, которого осматривала бригада «Скорой помощи». После того, как потерпевший, 28-летний мужчина, передал сотрудникам Росгвардии приметы грабителей, правоохранители приступили к обследованию территории рядом с заведением.

Всего через несколько минут у д. 1-б по улице Полярной были замечены два гражданина, подходящие под описание. Молодые люди 1993 и 1997 г.р. были опознаны потерпевшим. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщает пресс-служба регионального отделения Росгвардии.