Арест «Урала» заставил должника из Ленского района моментально погасить долги

Житель Ленского районе был должен и пенсионному фонду, были и налоги, и неоплаченные административные штрафы. Общая сумма долгов - более 100 тысяч рублей.

В связи с тем, что гражданин никаких мер к погашению задолженности не предпринимал, судебный пристав наложил арест на принадлежащий должнику грузовой автомобиль «Урал». Имущество было изъято и помещено на спецстоянку.

Судебный пристав начал процедуру подготовки «Урала» к передаче на реализацию. Только тогда должник осознал всю серьёзность ситуации и реальную перспективу лишиться автомобиля. Это заставило его полностью рассчитаться с долгами: он оплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор за неисполнение возложенных на него обязательств в установленный законом срок.

Все 12 исполнительных производств окончены фактическим исполненим, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.