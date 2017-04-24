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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/05/03/50538.html

Происшествия

Директор лофт-проекта «Слон» прокомментировал ситуацию с отравлениями в ресторане

Директор лофт-проекта «Слон» прокомментировал ситуацию с отравлениями в ресторане
Роспотребнадзор временно закрыл лофт-проект «Слон» после того, как шестеро его посетителей 28 и 29 апреля заболели кишечной инфекцией.

Директор ресторана Дмитрий Хотенов лично встретился с пострадавшими и прокомментировал ситуацию с отравлениями:

«Сейчас они уже пошли на поправку, их здоровью ничто не угрожает. Причины отравления устанавливаются. Честно говоря, мы сами не понимаем, как такое могло произойти. Здоровье посетителей для нас всегда было на первом месте. Мы закупали только качественные продукты у проверенного поставщика. Более чистой кухни, чем у нас, я нигде не видел. Квалицифицированный персонал, оборудование совсем новое, ведь мы только недавно открылись». 

У Роспотребнадзора нет претензий к качеству продуктов, условиям хранения и документации. Нарекания вызвала недостаточная площадь кухни, с которой связано главное предписание Роспотребнадзора, - говорит директор. 

— В связи с этим мы сейчас начинаем перепланировку, будем увеличивать площадь кухни, вводить дополнительные цеха. Кроме того, принято решение полностью поменять меню. Не обойдётся и без кадровых перестановок — будем принимать нового шеф-повара, — сообщил директор проекта.

Для того, чтобы «Слон» вновь открылся, требуется устранить нарушения и получить «добро» от управления Роспотребнадзора. Конечно, задача номер один — перепланировка — займёт некоторое время. Поэтому не исключено, что сначала «Слон» откроется в усечённом виде, - пишет ИА "Регион 29".

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы снять все вопросы, которые возникли у надзорных органов. Как только получим разрешение, продолжим работу в обычном режиме. Мы сами заинтересованы в том, чтобы решить проблему. «Слон» — наше детище, над которым мы трудились целый год, много сил в него вложено, — говорит Дмитрий Хотенов.

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